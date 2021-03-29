На Кубани контрактник преследовал школьницу, чтобы потрогать

В полицию обратилась мама девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Туапсинского района сейчас расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего мужчины из Новороссийска. В середине марта он приехал к родителям в Туапсе в отпуск и попал под следствие. Сам служит по контракту в Новороссийске.

Мужчина днем начал преследовать 13-летнюю школьницу, а когда настиг, схватил и убежал.

О дяденьке на улице девочка рассказала маме, а та уже обратилась с заявлением в полицию.

- В отношении шестиклассницы совершены развратные действия. Возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ, - пояснила сайту «КП»-Кубань» официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. – С подозреваемым работает следователь. Проводится весь комплекс следственных действий.

Кстати, мужчину задержали в этот же день. Его вычислили по видеокамерам на улице. В отделении он во всем сознался. Теперь его ждет суд. И если его признают виновным, то мужчине грозят либо 440 часов обязательных работ, либо срок до трех лет.

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