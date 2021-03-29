В Сочи ремонт на улице Горького в центре курорта продлится до начала лета

Фото мэрии Сочи

Сочи продолжается замена изношенного слоя асфальта на улице Горького-одной из наиболее загруженных трасс в центре курорта.

За качеством работа ведется тщательный лабораторный контроль. На месте проведения дорожных работ делаются специальные вырубки, извлекается образец асфальтобетона, по которому специалисты определяют характеристики нового покрытия.

– Дороги, на которых реализуется профильный нацпроект, прошли инструментальную диагностику. В ходе нее проверялось достаточно много различных параметров. По результатам этой работы и после проведения общественных обсуждений было принято решение о ремонте улиц. В список попали как дороги центральной части города, так и отдаленных районов Сочи. На большинстве этих улиц ремонт не проводился уже около 10 лет, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

Сейчас на улице Горького подрядчиками проводится срезка старого покрытия, устраняются просадки, выбоины и укладывается нижний слой асфальтобетонного покрытия. На втором этапе ремонтных работ дорожники уложат основной слой из высокопрочного асфальтобетона.

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