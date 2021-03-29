В Сочи сотрудники Росгвардии помогли туристу выбраться из реки

Фото Владимир Веленгурин

В сочинском микрорайоне Мамайка,на улице Волжской 38-летний турист внезапно поскользнулся и упал в местную реку Псахе.

Бетонные отбортовки по берегам реки расположены почти вертикально,и мужчина все никак не мог выбраться наверх. Турист принялся звать на помощь. На его счастье,рядом оказались сотрудники Росгвардии.

- Два сотрудника Росгвардии патрулировали улицы, когда к ним подошли местные жители и сообщили о том, что человеку требуется помощь. Очевидцы рассказали, что видели, как мужчина оступился и упал в реку,- рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Двое сержантов поспешили на помощь мужчине. Они принесли лестницу с находящейся рядом стройки и помогли пострадавшему жителю Волгоградской области выбраться наверх.

Затем пострадавшего передали медикам «Скорой».

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