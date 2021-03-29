Ученики школы в Туапсинском районе проходят 14-дневную самоизоляцию из-за случаев COVID- 19

Фото Евгении Гусевой

По данным краевого оперштаба на 29 марта, на Кубани из-за выявленных случаев COVID-19 сейчас закрыты 6 классов в 5 школах Геленджика, Сочи, Выселковского, Белореченского и Туапсинского районов.

При этом на каникулах находятся более 200 тыс. детей.

С 29 марта приступили к занятиям более полумиллиона школьников края. Кроме того, закрыт один детский сад в Геленджике, 2 группы в Горячем Ключе и Туапсинском районе,370 студентов ВУЗов из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционное обучение, более 75 тысяч студентов в 46 вузах продолжают занятия в традиционном формате,- сообщает региональное министерство образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 марта 2021: число заболевших превысило 42 тысячи человек

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 29 марта 2021. В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе за последние сутки зафиксировано 111 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания коронавирусом превысило 42 тысячи человек.(читать далее)