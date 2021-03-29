Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 марта 2021:число заболевших превысило 42 тысячи человек

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 29 марта 2021. В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе за последние сутки зафиксировано 113 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания коронавирусом превысило 42 тысячи человек.

- 66 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1109 жителей с ковидом, на дому – 1758, – отметили в минздраве региона.

Ситуация с коронавирусом на Кубани постепенно начинает стабилизироваться. Случаев заболевания становится все меньше. Специалисты делают аккуратные прогнозы - к октябрю 2021 года будет выработан популяционный иммунитет.

Несмотря на то, что многие ограничения сняты, в регионе в общественные места по-прежнему нужно входить в защитных масках. Без них не обслуживают. Также не разрешают возобновить работу фудкортов при кинотеатрах и в торговых центрах.

Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения. Медики отмечают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 2,7 млн человек. Предполагается, что полная вакцинация будет сделана до октября этого года.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 29 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 32 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 29 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 человек.

Коронавирус в Сочи 29 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человек.

Коронавирус в Геленджике 29 марта 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 29 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 29 марта 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция подтвердилась у 2 пациентов.

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