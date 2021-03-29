В Сочи суд приговорил виновника смертельного ДТП с тремя погибшими к 4,5 годам колонии

Фото ВК ЧП Сочи

В Сочи Центральный районный суд рассмотрел дело водителя — виновника страшного ДТП на улице Пластунской в Сочи 31 августа 2020 года, в котором погибли три человека.

Жарким августовским днем на трассе столкнулись три иномарки. На встречную полосу внезапно выехал автомобиль SsangYong и столкнулся на этой полосе с Renault.

Второй автомобиль в свою очередь врезался в другой Renault. В результате автокатастрофы погибли двое пенсионеров- 82-х и 83-х лет, а также 37-летний мужчина, бывший за рулем «Рено».

- Суд приговорил виновника ДТП к 4,5 годам отбывания наказания в колонии-поселении и лишению прав управления автомобилем сроком на три года,- говорится в сообщении судебной инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи в тройном ДТП один человек погиб, трое пострадали

В Сочи на объездной дороге в районе съезда на улицу Пластунскую произошла массовая авария. Столкнулись сразу три иномарки. В ДТП погиб один человек, двое получили ранения.(читать далее)