В Сочи в тройном ДТП один человек погиб, трое пострадали. Скрин: @chp_sochi

В Сочи на объездной дороге в районе съезда на улицу Пластунскую произошла массовая авария. Столкнулись сразу три иномарки. В ДТП погиб один человек, двое получили ранения.

Есть предварительные данные, что на встречную полосу вылетел автомобиля SsangYong и столкнулся с Renault. Второй автомобиль в свою очередь врезался в другую такую же точно иномарку – Renault.

- Авария произошла в районе пятого тоннеля Обхода Сочи. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

«Комсомолка» писала, что в Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых. Маленьких пассажиров от серьезных травм уберегли детские удерживающие устройства. Ранее, в Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине.