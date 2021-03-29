Прокуратура Краснодара закрыла опасную газозаправку в Старокорсунской

Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения в работе АГЗС и предписали закрыть заправку до исправление всех недочетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газозаправочная станция в Краснодаре несла потенциальную угрозу жизни людей. Несмотря на то, что она грубо нарушала закон и игнорировала противопожарные меры, руководство не предпринимало мер по устранению нарушений.

- В итоге прокуратурой Карасунского округа Краснодара была проведена проверка работы газовой автозаправки в станице Старокорсунской. Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения в работе АГЗС и предписали закрыть заправку до исправление всех недочетов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Прикубанский районный суд города удовлетворил в полном объеме исковые требования правоохранителей - опасная АГЗС закрыта, деятельность заправки приостановлена.

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