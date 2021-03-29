В администрации Новороссийска нашли нарушений на 200 млн рублей

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Контрольно-счетная палата Новороссийска в ходе проверки обнаружила серьезные финансовые нарушения в деятельности городской администрации.

Как следует из материалов ведомства, нарушений закона в сфере расходования бюджета города выявлено ни много, ни мало, на более чем 200 миллионов рублей.

- Из них 153 710 тыс. руб. – это финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств (нарушения Бюджетного, Градостроительного, Трудового, Налогового, Жилищного и прочих кодексов). Неэффективно расходованы 24 134 тыс. руб. При завышении стоимости работ и материалов выявлены нарушения на 4 128 тыс. руб., из-за неправомерных выплат , т.е. несоблюдения условий предоставления субсидий и т.д. — нарушения составили 2 120 тыс. руб,- указывается в отчете.

При этом подлежало устранению нарушений на сумму более 92 миллионов.

В своем отчете специалисты палаты отмечают, что многие должностные лица, особенно в отрасли жилищно-коммунального хозяйства обладают низкой профессиональной квалификацией, и не в полной мере осознают ответственность в вопросах расходования бюджетных средств. При этом сами сотрудники практически не стремятся упрочить свои знания в данной сфере.

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