Более 47,5 тыс. семей на Кубани получат пособия за первого ребенка

Получить выплату смогут только те родители, у кого среднедушевой доход не превышает 24 596 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

За рождение первого ребенка кубанцы получат 11 114 рублей. Напомним, что со 2 марта выплаты на рождение или усыновление изменились.

Если ранее выплаты осуществлялись автоматически, то с 2021 года семьям необходимо самостоятельно обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ.

Планируется, что в этом году выплату получат 47,5 тыс. кубанских семей, для этих целей из бюджета выделили 7,7 млрд рублей. Но есть определенные ограничения.

- Получить выплату смогут только те граждане, у кого среднедушевой доход не превышает 24 596 рублей. Т.е. не превышает двукратную величину прожиточного минимума в Краснодарском крае за 2-й квартал 2021 года. Сейчас эта сумма составляет 12 298 рублей, - сообщает пресс-служба администрации края.

Дополнительная поддержка оказывается госпрограммой “Демография”.

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