В Сочи к летнему курортному сезону улицы украсят новыми светодиодами

К началу летнего курортного сезона в Сочи будет применена новая концепция светового оформления улиц.

Новое световое оформление будет включать в себя арт-объекты со светодиодами, выдержанными в теплой и холодной цветовой гаммах.

– Светодиоды на универсальных конструкциях будут переключаться в зависимости от тематики события и времени года. Таким образом, эта концепция позволит сократить расходы, связанные с демонтажем старых и установкой новых светящихся объектов, – рассказал директор департамента градостроительства и архитектуры администрации города Сергей Добромыслов.

К концу апреля, в преддверии ДняПобеды, на зданиях в Сочи появятся проекционные световые шоу. Ткже мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил демонтировать билборды с несанкционированной рекламой, которые закрывают знаковые места курорта.

- Чистый зеленый город с малыми архитектурными формами и красивым световым оформлением – вот к чему надо стремиться. Сейчас мы ведем активную работу по благоустройству общественных территорий. Идет реконструкция набережных. Все эти масштабные мероприятия позволят кардинально изменить внешний облик курорта в целом, – отметил Алексей Копайгородский .

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Как говорят в мэрии Сочи, набережную намечено преобразить и функционально, наполнив ее не только традиционным общепитом и магазинами пляжных товаров, но и привнести культурную нотку, добавив, в числе прочего, площадки для выставок и уличных представлений артистов.(читать далее)