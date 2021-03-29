В Краснодаре на майора полиции завели уголовное дело за избиение задержанного

Фото Олег Золото

41-летний майор полиции в Краснодаре, оперативник угрозыска, попал под уголовное дело из-за эпизода в его службе, который чести офицеру не делает.

Как указано в материалах дела, в августе 2019 года майор, вместе со своими коллегами в аэропорту Краснодара задержал мужчину по подозрению в перевозке наркотиков.

Наркоты при задержанном не нашли, но полицейские пытались заставить его оговорить себя и признаться в несуществующем преступлении. Поэтому они заковали мужчину в наручники, а для пущей убедительности майор еще и принялся избивать задержанного, нанося ему удары по голове.

Пострадавший мужчина потом обратился с заявлением в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

- В отношении оперуполномоченного ОУР ОП (ст. Новотитаровская) ОМВД России по Динскому району, в совершении преступления предусмотренного п. «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Офицер от службы отстранен,- сообщил «КП Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Кубани 36-летний задержанный внезапно умер в отделении полиции

13 марта в отдел полиции станицы Павловской доставили 36-летнего местного жителя. Наряд забрал его на улице в совершенно невменяемом состоянии.

Мужчина источал сильный запах спиртного в радиусе нескольких метров, постоянно падал, но всякий раз вставал и приставал к прохожим (читать далее)