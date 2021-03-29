Всероссийский центр «Орленок» открывает профориентационные смены

657 школьников со всей страны съедутся в апреле в Всероссийский детский центр "Орленок" Фото: Николай ХИЖНЯК

657 школьников со всей страны съедутся в апреле в Всероссийский детский центр "Орленок". Участники четвертой смены познакомятся в пионерлагере с перспективными профессиями и отпразднуют День космонавтики.

Ребята приедут из Москвы, Московской, Омской и Белгородской областей, Забайкальского края, а также Республик Дагестан и Удмуртия. Все они - активисты школьных олимпиад и лидеры детских объединений.

В лагере они примут участие в восьми тематических образовательных проектах. Попробуют себя в разных профессиях - журналистов, педагогов, экскурсоводов.

- Их ждут интересные программы с инновационными проектами, 3-D моделирование и национальной технологической инициативе, - сообщает пресс-служба ВДЦ "Орленок".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В «Орленок» приехали дети, пропустившие смены 2020 года из-за пандемии

Во Всероссийском детском центре стартовала вторая смена года, участие в которой принимают более 400 ребят. В их числе – победители конкурсов 2020 года (читать далее)