В образовательном центре Сириусе пройдет фестиваль детского спорта

Фото: пресс-службы фонда "Талант и успех"

В образовательном центре «Сириус» пройдет фестиваль детского спорта. Он состоится 3 и 4 апреля, к участию приглашают всех желающих. Мероприятие организуют на «Сириус Арене».

- Каждый ребенок сможет попробовать себя в разных видах спорта и выбрать подходящий для себя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда "Талант и успех".

В программе фестиваля: открытые тренировки, мастер-классы, презентации секций и показательные выступления.

Для гостей также откроют фотозоны, а развлекать гостей будут маскоты хоккейного клуба «Сочи» Лео, футбольного клуба «Сочи» Барсик и ОЦ «Сириус» Риус, группа поддержки «Сочи Квинс». Родителей приглашают на лекцию «Как правильно выбрать спорт для ребенка».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что весьма необычную форму празднования Масленицы в этом году придумали в ОЦ «Сириус».

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