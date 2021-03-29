Фото: пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств

В Краснодаре пройдет выставка творческих работ учащихся детских художественных школ. Рисунки юных талантов отличаются техническим совершенством и самодостаточностью. Вернисаж состоится в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств со 2 по 11 апреля. Экспозиция называется "Национальная палитра народов России".

- Юные авторы тонко чувствуют настроение и характер натуры и стараются передать это в своих работах, у некоторых школьников уже прослеживается свой особенный почерк, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Фото: пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств

В экспозицию вошли 100 работ юных художников Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре прошла выставка графики Татьяны Бетехтиной «Птицы мои, чудесатые». На ней будут представлены как работы мастера, так и ее учеников.

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