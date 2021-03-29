Фото: пресс-службы художественного музея им. Ф.А. Коваленко

В краснодарском художественном музее состоится кураторская экскурсия, посвященная творчества Василия Кандинского. Она запанирована на 1 апреля на 19:00.

- Куратор - научный сотрудник Катерина Данильян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе художественного музея имени Ф.А. Коваленко. – Экскурсия называется "Василий Кандинский - композитор цвета и формы".

Представитель пресс-службы добавила, что для посещения необходимо записаться по телефону.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пройдет выставка творческих работ учащихся детских художественных школ. Рисунки юных талантов отличаются техническим совершенством и самодостаточностью. Вернисаж состоится в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств со 2 по 11 апреля. Экспозиция называется "Национальная палитра народов России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре 9 февраля откроется выставка графики «Птицы мои, чудесатые»

Ее автор - Татьяна Бетехтина (продолжение)