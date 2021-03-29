Отключения света в Краснодаре 30 марта 2021: где не будет электричества

Отключения света в Краснодаре 30 марта 2021 пройдут на двух десятках улиц Фото: Юлия БАРАНОВА

Отключения света в Краснодаре 30 марта 2021 пройдут на двух десятках улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

- 30 марта в Краснодаре будет отключена подача электроэнергии с 10:00 до 17:00, с 9:00 до 17:00, с 13:00 до 17:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Городской управляющей компании «Краснодар».

С 10:00 до 17:00

Света не будет по следующим адресам: пр. Ключевской, 25, ул. Рашпилевская, 201, 203, 205, ул. Одесская, 27.

С 9.00 до 17.00 Под отключение попадут пр. Димитрова, 2, 23, ул. Гастелло, 54, 54/1, 56, 63, 65, 69, 73, 73А, ул. Циолковского, 18, 26, ул. Лазурная 66, 68, Полевой пр.,15/1, 13, 5, 7, 9, 15, 17, 19, ул. Красная, 158, ул. Выставочная 3, 7, ул. Клиническая, 22, ул. Буденного, 141-145, ул. Красноармейская, 116, 114.

С 13.00 до17.00 Отключат электричество на ул. Стасова, 102, Стасова 1 пр., 57, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 57, 2 пр. Стасова, 46, 50, 52, 54, 71, 73, 75, 79, 83, 87, 89, 91, 93, ул. Стасова, 104, 132, 130.

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