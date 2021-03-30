Прокуратура края проверит на коррупцию мэрию Кореновского района

Проверка продолжается

В сети появился ролик, в котором говорится о коррупционных проявлениях со стороны руководства Кореновского района, а также бездействия местных контролирующих и правоохранительных органов. Видео заинтересовалась прокуратура.

- В сети независимый журналист рассказывает о том, что руководство Кореновского района с участием аффилированных лиц выводит бюджетные средства через подконтрольные предприятия и индивидуальных предпринимателей. По данному факту организована проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Специалисты дадут оценку законности распределения бюджетных средств и работе контролирующих и правоохранительных органов. Также проверят все озвученные в сюжете сведения о нарушении законодательства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудников Роспотребнадзора подозревают в системном получении взяток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одного сотрудника Роспотребнадзора уличили во взятке

Деньги, как считает следствие, он получил в феврале 2021 года за положительный результат проверки (читайте далее)