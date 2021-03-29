Еще одного сотрудника Роспотребнадзора уличили во взятке

Сейчас сотрудника краевого Роспотребнадзора заключили под стражу.

Следователи продолжают выяснять, откуда у начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой появились 11 миллионов рублей. Деньги у сотрудницы ведомства нашли в рублях и долларах. Предварительно, выявить удалось только одну взятку на сумму 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Но, как сказали в краевом Следкоме, были выявлены факты системного получения взяток сотрудниками данного ведомства.

Во время расследования всплыл еще один любопытный эпизод. На этот раз фигурирует имя начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания. Согласно данным на сайте краевого Роспотребнадзора, эту должность занимает Валентин Бирюков.

- По данным следствия, в феврале 2021 года он получил взятки от трех представителей за подготовку в максимально короткий срок заключений о соответствии представленных организациями материалов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

В отношении начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания возбуждено уголовное дело о получении им взяток (ч.2 ст.290 УК РФ).

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляют сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Краснодару и УФСБ по краю.

Сейчас мужчину заключили под стражу.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, возможных других эпизодов незаконной деятельности и иных лиц, причастных к ним, - говорят в СУ СК по региону.

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