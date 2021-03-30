На Кубани 24% сотрудников продолжают работать на удаленке

От нехватки общения с коллегами страдает 23% сотрудников краснодарских офисов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубанский бизнес постепенно приходит в себя после пандемии. Многие сотрудники вернулись в офисы, но остальные по-прежнему трудятся на удаленке.

Известный работный сайт подсчитал, сколько в Краснодарском крае сотрудников работают сейчас в удаленном режиме. Выяснилось, что почти четверть местных фирм продолжают работать удаленно.

Согласно опросам 8 тыс. респондентов, процент работающих в онлайне на сегодня составляет почти 24.

К прежней “жизни” в офисы вернулось 28% опрошенных. Также оказалось, что 39% - недовольны работой на удаленке. Причина - нет четкого разделения на рабочее и свободное время.

От нехватки общения с коллегами страдает 23% сотрудников. И 1% сотрудников кубанских компаний отметили, что им не хватает вдохновения без общения с коллегами.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что краснодарцам не понравилось работать на удаленке. Кубанская столица возглавила рейтинг по недовольству горожан домашним графиком.

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