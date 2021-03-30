На Кубани планируют разместить чешское производство посуды из богемского стекла

Строить завод уже скоро начнут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чешская компания по производству хозяйственного стекла зашла в Краснодар. Предприятие собирается создать в крае замкнутый цикл производства. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей.

– Производство стекла – одно из приоритетных направлений, оно имеет перспективы не только на российском рынке, но и обладает высоким экспортным потенциалом, - сказал на встрече с директором предприятия вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - У нас созданы все необходимые условия для реализации таких проектов, включая широкий спектр региональных мер государственной поддержки.

Теперь край готов ходатайствовать перед Федеральным фондом промышленности о предоставлении льготного займа для реализации этого проекта. Также есть возможность получить из федерального бюджета компенсацию затрат на логистику.

Кстати, участок для строительства нового завода уже есть - он находится в Тихорецком районе.

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