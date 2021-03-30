5,5 тыс. юношей на Кубани пойдут служить в армию в весенний призыв

Весенняя призывная кампания набирает обороты в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весенняя призывная кампания набирает обороты в Краснодарском крае. Молодые люди идут служить своему Отечеству.

5,5 тыс. новобранцев и 249 казаков отправятся на службу в действующие военные части РФ. Восемь казаков будут отправлены в Президентский полк.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, - это самый большой весенний призыв в стране.

Призывная компания стартует с 1 апреля. Все призывные пункты будут оснащены необходимыми противоэпидемиологическими средствами защиты.

- Важно соблюсти эпидемиологические нормы и требования, обеспечить безопасность здоровья каждого призывника, – сказал губернатор.

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