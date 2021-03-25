850 юношей из Краснодара отправят служить в армию

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Весенняя призывная кампания в столице Кубани пройдет со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Всего в солдаты забреют 850 юношей-краснодарцев.

- Необходимо провести кампанию на высоком организационном уровне. Уверен, все вместе мы с заданием справимся, - рассказал “КП" - Кубань” начальник управления по делам казачества и военнослужащих Алексей Клюшкин.

Охранять рубежи родины кубанцы будут в войсках Южного военного округа и Республики Крым.

Новобранцы-казаки традиционно пройдут службу рядом с домом - в поселке Молькино Новороссийске, а также Майкопе и Гудауте в Республике Абхазия.

Алексей Клюшкин подчеркнул, что призывная кампания будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все пункты обеспечат антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Более 6 тысяч молодых людей уже отметились в военкоматах города. Призыв в армию продлится до 15 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

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