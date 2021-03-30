В Сочи минувшей зимой отдохнуло более 1,3 миллиона туристов

Фото мэрии Сочи

По данным городского оперативного штаба, минувшей зимой Сочи посетило 1 миллион 277 тысяч туристов. Это цифра более чем на 11% превышает показатели зимнего сезона 2019-2020 годов.

– Благодаря эффективной работе каждого из участников оперативного штаба удалось провести этот сезон качественно и безопасно, минимизировать информационные риски, обеспечить слаженное взаимодействие всех служб и достичь очень хороших показателей, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Почти половина от общего числа туристов- более полумиллиона человек, избрали местом зимнего отдыха горнолыжные курорты на Красной Поляне. В общей сложности в горах прижим было продано около миллиона ски-пассов, что на 20 % больше, чем год назад.

Предварительный анализ продаж туров и динамика бронирований с начала 2021 года указывает на то, что массовый наплыв туристов в Сочи на этот раз начнется уже в апреле.

Во втором весеннем месяце средняя загрузка отелей, санаториев и пансионатов ожидается на уровне 70%.

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