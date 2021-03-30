В Сочи каждый день около 700 человек делают прививку от коронавируса

Фото мэрии Сочи

Прививки делают на базе специализированных кабинетов в поликлиниках и больницах, а также в мобильном пункте в ТРЦ «Моремолл». Прививки доступны для сочинцев, а также приезжих, находящихся в Сочи более трех недель.

- Сейчас в городе достаточное количество вакцины. Прививочная кампания ведется в плановом порядке. Отмечается хорошая явка и высокая востребованность вакцины от коронавирусной инфекции, – рассказал начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

ГБУЗ «Городская поликлиника №1 города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края – самая крупная в Краснодарском крае. Прививочные кабинеты на базе 4 подразделений поликлиники №1 и в торговом центре работают без выходных.

Записаться на вакцинацию можно у участкового терапевта по месту жительства, по телефону в регистратуре или на сайте медицинского учреждения, а также на официальном портале Госуслуг.

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