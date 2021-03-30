Жители с ментальными особенностями в Краснодаре смогут встретиться на лекциях и показах фильмов

Фото: openaut.ru

Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» подготовила мероприятия на апрель 2021 года.

Основная часть событий пройдет на ул. Красной, 100.

Так, 2 апреля в 19.00 можно послушать мини-лекцию об аутизме, в комнате сенсорной нагрузки ощутить, как чувствуют себя люди с аутизмом. В 20.00 желающие смогут посмотреть короткометражные фильмы про социальные проекты и аутизм.

3 апреля с 14 до 18 часов запланирован «Открытый маркет». Здесь будет звучать приятная музыка, пройдет благотворительная продажа картин, а также фирменных футболок от «Открытой среды».

В этот же день в 18.30 состоится показ художественного фильма «Тэмпл Грандин» - об ученой с аутизмом.

9 апреля в 18:30 в лекции Анны Маловой о нейроразнообразии речь пойдет о том, как счастливо жить вместе людям с разными ментальными особенностями.

17 апреля в "Тренировочной квартире" на ул. Московской, 60 все желающие смогут посмотреть, как проходит обучение студентов, попить чаю и поиграть вместе в настольные игры.

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