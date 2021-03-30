Более 150 детей на Кубани смогут улучшить слух по соцпроекту «Эквалайзер»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дети-инвалиды смогут улучшить качество своей жизни, благодаря работающим в Краснодарском крае благотворительным фондам и их программа. Так, с 1 апреля будет работать новая обучающая программа "Эквалайзер".

Это проект одной из благотворительных организаций, который при поддержке кубанского губернатора поможет слабослышащим детям. Фонду выделено 25 млн рублей на приобретение слуховых аппаратов, FM-систем и речевых процессоров.

Но, по мнению директора фонда Яны Сторожук, детям с проблемами слуха недостаточно одной техники. Им нужна и социальная поддержка, решение с адаптацией в обществе, налаживание коммуникаций со здоровыми людьми. Особенно это касается тех ребят, которые уже родились с дефектами слуха.

– С помощью гранта администрации Краснодарского края мы запускаем социальный проект «Эквалайзер». Надеемся, он станет прикладным инструментом, который позволит детям увереннее чувствовать себя в мире звуков, – сказала Яна Сторожук.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, как мошенники выманивают у жителей Кубани деньги на благотворительность. «Комсомолка» узнала, как распознать реальные сборы средств на помощь детям.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На Кубани ребенок-инвалид остался с братом на улице, потому что их отца задержали за нарушение карантина

Жена мужчины уверена – правоохранителей должны наказать (читать далее)