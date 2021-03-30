В Сочи за год цены на квартиры выросли на 50-70 процентов

Фото мэрии Сочи

В Сочи за период с марта 2020 года по март 2021 года наблюдается стабильная тенденция сокращения площади продаваемых новых квартир, с одновременным заметным ростом цен на квадратные метры.

По мнению экспертов рынка жилья, площадь сократилась примерно на 6%, но при этом рост цен на квартиры приобрел просто взрывной характер и доходит до 70%.

- Резкое снижение площадей квартир связано с дефицитом предложения. Кроме того, застройщики хотят снизить точку входа для покупателей, так как чем меньше площадь объекта, тем дешевле ее общая стоимость, - отметил эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

По всей видимости, и 70 % роста — далеко не предел. Цены на недвижимость практически в любом ее сегменте в Сочи особенно быстро побежали «с низкого старта» после заявления местных властей о моратории на жилищное строительство на курорте сроком 2 года с июля 2021-го.

Риелторы также отмечают кратный рост спроса на курортное жилье- при нынешних темпах продаж свободного жилья в Сочи может хватить лишь на 7-8 месяцев.

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Мэр Сочи: Цены на жилье на курорте вырастут

В разговоре с журналистами 18 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил, что в связи с вводимыми с июля 2021 года на курорте серьезными ограничениями на строительство нового жилья и отелей, стоимость квартир в Сочи может заметно вырасти.(читать далее)