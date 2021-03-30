Владимир Бутенко возглавил Брюховецкий район Кубани

Фото администрации Брюховецкого района

32-летний Владимир Бутенко стал новым главой Брюховецкого района Кубани.

От имени главы региона нового главу района поздравил курирующий вопросы внутренней политики края вице-губернатор Игорь Чагаев.

- От имени главы региона Вениамина Кондратьева поздравил Владимира Юрьевича с официальным вступлением в должность, пожелал успехов, сил и энергии для реализации всех планов и инициатив,- написал Чагаев в соцсетях.

Владимир Бутенко-уроженец станицы Брюховецкой. В 2016 году он поступил в магистратуру Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации.

В 2019 году был депутатом Гордумы Краснодара.

Бутенко-отличный спортсмен, и является мастером спорта по карате.

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