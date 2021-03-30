В Сочи с теплолюбивых растений в парке «Дендрарий» снимают защитные чехлы

Фото Сочинского нацпарка

В сочинском парке «Дендрарий», снимают защитное зимнее укрытие из мешковины с более чем 200 растений.

Здешние теплолюбивые растения еще в конце ноября 2020 года укутали от зимних холодов. Были укрыты кроны олеандров, красивотычинников, фейхоа, в парки утепляли на зиму также ломатии, баугинии и цеструмы.

На этот раз защитные чехлы с растений снимают немного позже, чем обычно.

-У нас в этом году затяжная весна, довольно прохладно, но некоторые закрытые растения уже вступают в период вегетации и им необходимо помочь в этом, дать больше солнечного света. В апреле могут быть и заморозки до минус 5 градусов, как в 2004 году. Но, учитывая температуру морской воды, надеемся, что в этом году их не будет, — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани.

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