В Краснодаре мобильный пункт вакцинации от COVID 19 сменил адрес

Фото мэрии Сочи

Ранее работавший на Театральной площади пункт теперь заработает на ул. Красной, 139.

- Вакцинация от COVID-19 будет проводиться в прежнем режиме: с 9:00 до 17:00.,- сообщает Минздрав региона 30 марта.

Как ранее сообщалось, вакцинация от коронавируса в регионе идет полным ходом. Например ,в Сочи ежедневно прививки получают около 700 местных жителей и гостей города.

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В Сочи каждый день около 700 человек делают прививку от коронавируса

Прививки делают на базе специализированных кабинетов в поликлиниках и больницах, а также в мобильном пункте в ТРЦ «Моремолл». Прививки доступны для сочинцев, а также приезжих, находящихся в Сочи более трех недель.(читать далее)