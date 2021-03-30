Южный мол в Туапсе капитально отремонтируют за практически 108 лет его существования

Фото: gge.ru

Южный мол в Туапсинском районе значительно омолодят. Специалисты готовы провести ему капитальный ремонт, который продлит ему жизнь на многие годы.

Главгосэкспертиза выдала заключение о необходимости ремонта Южного мола. Построен он был без малого 108 лет назад.

Его задача - защитить акваторию от волнения и наносов. Проблема заключается в том, что аварийный Южный мол граничит с нефтеналивными причалами Туапсинского морского порта.

- Выделенный бюджет потратят на ремонт дефектов в подводной зоне и проведут кавитационную очистку. В верхней части мола уберут старый неработающий трубопровод, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Новороссийский морской порт оштрафовали на 3,6 млн рублей за вред экологии

Штраф руководство порта выплатит по решению Арбитражного суда Краснодарского края (читать далее)