Администрация Сочи закупит новые антивандальные контейнеры для мусора более чем на 50 млн рублей

Фото мэрии Сочи

Мэрия Сочи потратит 51,2 млн руб. на закупку более пятисот так называемых «антивандальных» контейнеров для бытового мусора. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, контейнеры должны «препятствовать распространению запахов, доступности мусора для птиц, кошек, собак и антисоциальных личностей».

Конструкция контейнеров также должна не допускать разнос их содержимого ветром, а также защищать от дождя и снега.

- В модуль должен помещаться один мусорный бак объемом 1 куб. м или два бака по 0,5 куб. м. — говорится в техническом задании.

Подача заявок на конкурс ,согласно данным портала, продлится до 31 марта. Ранее первая сотня новых контейнеров уже была установлена в Красной Поляне. Конструкции хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Они оказались прочнее и долговечнее пластиковых. К тому же, оцинкованный металл не горит и лучше переносит перепад температур.

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