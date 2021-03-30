На месяц раньше обычного: в Сочи готовят центральные пляжи к курортному сезону

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Сочи на центральной приморской набережной - на месяц раньше обычного, - начались работы по подготовке пляжей к летнему сезону.

Обычно это происходит лишь в конце апреля. Но на этот раз ожидания туроператоров таковы, что массовый «летний» наплыв туристов в Сочи прогнозируют уже через 2-3 недели.

На пляжах в центре курорта кипит работа - экскаваторы заняты подсыпкой галечной смеси, привезенной к морю, также завозят стройматериалы, везде размещены таблички с извинениями посетителям набережной в том, что привычные виды на море несколько омрачены временным ремонтом.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Ну, а в последующем набережную - вернее, ее участок от морского порта до городского цирка, - ожидают куда более радикальные изменения. Здесь дополнительно создадут около 50 гектаров прибрежной насыпной территории.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В ближайшее время городские власти представят своеобразный шорт-лист из семи проектов, которые лягут в основу будущей масштабной реконструкции.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Как ранее сообщалось, в период с мая по сентябрь в Сочи ожидают приезда около 4 миллионов туристов, а минувшей зимой курорт местом отдых уже выбрали более 1,3 миллиона человек.

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