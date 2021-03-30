В Краснодаре из-за двух ДТП на трассе образовалась крупная пробка

Фото Юлии Пыхаловой

Вечером 30 марта крупная пробка образовалась на улице Октябрьской в Краснодаре. Неподалеку от поселка Энем на трассе произошло сразу два ДТП.

Попавшие в пробку водители сообщают, что продвигаются на считанные сотни метров в течение целых 30-40 минут.

На картах онлайн-сервисов дорожной обстановки этот участок дороги помечен интенсивным красным цветом.

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