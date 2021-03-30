«Краснодаравтодорсервис» признан банкротом

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Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

- Признаки неплатежеспособности отмечаются еще с 2017 года, - сообщили в суде.

Напомним, что в числе других работ «Краснодаравтодорсервис» занимался реконструкцией дороги на улице Восточно-Кругликовской. Укладку нового дорожного покрытия рабочие должны закончить к концу июля.

Сотрудники компании начали с улицы Уссурийской, где на участке от Российской до Яснополянской сделали ливневую канализацию. Отметим, что на данном участке дороги движение транспорта осуществляется во время ремонтных работ осуществлялось по временной схеме.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Единый федеральный реестр сведений о банкротстве опубликовал информацию об армавирском троллейбусном управлении. Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом. По решению суда, в отношении управления проведена процедура конкурсного производства на полгода

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