На Кубани пятеро детей отравились угарным газом

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В Краснодарском крае пятеро детей отравились угарным газом. ЧП произошло в станице Переяславской Брюховецкого района, Пострадавшим от 4 до 15 лет.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать неисправный котел.

Дети были доставлены в местную больницу в больнице. Как сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в лечебном учреждении, их состояние удовлетворительное.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре в одном из домов садоводческого товарищества «Хуторок-2» обнаружили тела 58-летнего мужчины и 45-летней женщины. Трагедия произошла на улице Южной.

Утром в гости к паре зашел сосед, но хозяева дома были мертвы, в помещении стоял резкий запах газа. Прибывшие на место следователи не нашли следов насильственной смерти. Уже известно, что дом отапливался с помощью газового баллона и горелки.

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