В Краснодаре откроется выставка «Крым в изобразительном искусстве»

Фото: пресс-службы музея.

1 апреля в художественном музее имени Ф.А. Коваленко откроется выставка из собрания Симферопольского художественного музея. Экспозиция называется «Крым в изобразительном искусстве». Она открывает цикл так называемых обменных выставок между музеями.

- На вернисаже будут 26 произведений живописи второй половины XX - начала XXI века в жанрах натюрморт и пейзаж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Это работы Елены Молчановой, Владимира Янковского, Олега Грачёва, Октября Федотова и Владимира Филатова, Николай Барсамова, Фёдора Захарова и других авторов.

Выставка будет работать до 3 мая.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пройдет выставка творческих работ учащихся детских художественных школ. Рисунки юных талантов отличаются техническим совершенством и самодостаточностью. Вернисаж состоится в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств со 2 по 11 апреля. Экспозиция называется "Национальная палитра народов России".

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