Закольцовка сетей: как в Геленджике решают проблемы водоснабжения

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В Геленджике решают проблемы водоснабжения. Сейчас на курорте соединяют Троицкий групповой водовод и Дивноморский водозабор, Темпы работ по закольцовке водопроводных сетей мэр города Алексей Богодистов назвал хорошими.

- Соединение водопровода, который получает воду от Троицкого группового водовода и сетей, с питающим ресурсом - Дивноморский водозабор - это не главный, а один из сопутствующих шагов в решении проблемы водоснабжения, - сообщил глава курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Геленджике проводятся все необходимые работы, чтобы к новому курортному сезону удержать стабильную ситуацию с водоснабжением. В течение месяца специалисты проверят 35 скважин Дивноморского водозабора.

Скважины будут обследоваться на техническое состояние, чтобы можно было понять, какой ремонт требуется. Специалисты отмечают, что при обследовании скважин перебоев в подаче воды не будет.

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