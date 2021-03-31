Фото: архив КП

В Краснодаре объявлен в розыск педофил, который развратил в лифте 11-летнего ребенка. Личность мужчины устанавливается. Инцидент произошел в доме на улице Героя Сарабеева.

– По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко

Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Приметы подозреваемого: на вид 43-48 лет, среднего роста, нормального телосложения, черные волосы с проседью. Он был одет в черную куртку ниже пояса, темно-синие джинсы, темно-коричневые туфли.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Успенском районе Краснодарского края не первый день обсуждают спасение школьницы из рук педофила. Причем вырваться ей удалось благодаря роковому стечению обстоятельств.

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