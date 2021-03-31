На улице Московской в Краснодаре появились новые рельсы разворотного кольца

Фото пресс-службы мэрии города

В Краснодаре продолжают строить новую трамвайную ветку по улице Московской. Здесь уже появились новые рельсы разворотного кольца. Планируется, что в первых числах апреля трамваи возобновят движение в этом районе по прежней схеме.

- С 8 апреля на кольце возобновится движение трамваев по прежней схеме. На выходных здесь поставят новый остановочный павильон, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города также добавил, что для налаживания системы водоотведения, будут перестроены коммуникации.

Стоит отметить, что на следующей недели строители приступят к новому этапу работ - укладке рельсо-шпальной решетки уже новой трамвайной линии. Их будут подвозить на специальных вагонах. Работы организованы в три смены.

- С 6 апреля на участке улицы Московской от Автомобильной до переулка Алмазного будет ограничено движение транспорта, его организуют по двум полосам в разном направлении, - добавили в пресс-службе мэрии.