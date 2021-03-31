На Кубани исправительная колония выполнит крупный заказ по деревообработке

Фото УФСИН по краю

В ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю, неподалеку от Апшеронска начали выполнять крупный производственный заказ по распиловке леса-кругляка более чем на тысячу кубометров в месяц.

Как говорится в сообщении УФСИН, выполнять работы будут на производственной базе Центра трудовой адаптации осужденных Здесь размещено современное деревообрабатывающее оборудование.

- Благодаря высокой точности и передовым техническим возможностям установленных в цехе исправительного учреждения ленточнопильных станков, распиловка круглого леса экономически выгодна, не требует много времени и позволяет минимизировать процент отходов производства, -сообщает УФСИН по краю.

В работах будет задействовано 10 осужденных. С увеличением объемов выпускаемой продукции, вырастет и количество трудоустроенных.

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