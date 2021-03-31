В Сочи на границе с Абхазией за сутки таможенники пресекли ввоз в Россию более 700 пачек контрабандных сигарет

Фото Краснодарской таможни

На границе с Абхазией, в зоне ответственности Краснодарской таможни сотрудниками ведомства, совместно с пограничниками пресечены два факта контрабанды больших партий сигарет из соседней республики в Россию.

Сначала на посту остановили автомобиль TOYOTA MARK X.

После сканирования машины, в сабвуфере был обнаружен тайник с 380 пачками сигарет «PARLIAMENT» (7600 штук) без маркировки.

Спустя сутки здесь же был остановлен еще один автомобиль TOYOTA. В этой иномарке также пытались тайно провезти сигареты. Блоки были спрятаны под обшивкой дверей автомобиля, из которых таможенники извлекли 400 пачек сигарет.

-Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России. Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России,- сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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