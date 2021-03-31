В Сочи на три недели из-за тренировок сборной России по спортивной ходьбе закроют дорогу у стадиона им. Метревели

Фото мэрии Сочи

В течение почти трех недель, с 5-го по 25 апреля на базе «Юг Спорта» в Сочи пройдут тренировки сборной России по спортивной ходьбе.

Такие занятия у спортсменов проходят дважды в день на открытых трассах и достигают протяженности до 20 км для каждого атлета.

В период действия в регионе режима повышенной готовности тренировки спортсменов также сопряжены с необходимостью исключить контакты с иными физическими лицами.

- Из-за этого будет периодически закрываться для прохода дорога вокруг стадиона им. Славы Метревели ФГБУ «Юг Спорт». Дважды в день, согласно расписанию тренировок, доступ на нее жителей Сочи и туристов будет ограничен,- сообщает мэрия Сочи.

Как уточняется, дорога будет перекрываться с 7.30 до 9.30 и с 15.30. до 18.00. с понедельника по пятницу и с 15 до 17 часов по субботам и воскресеньям.

Предусмотрен обход по указателям, которые будут размещены у стадиона.

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Обычно это происходит лишь в конце апреля. Но на этот раз ожидания туроператоров таковы, что массовый «летний» наплыв туристов в Сочи прогнозируют уже через 2-3 недели.(читать далее)