Градостроительный совет в Сочи одобрил проект реконструкции санатория «Магадан»

Фото Градостроительного совета Сочи

Участники Градостроительного совета Сочи, в состав которого наряду с сотрудниками мэрии входят известные городские архитекторы, на своем заседании одобрили представленный проект рекострукции известного сочинского санатория «Магадан», расположенного в Лазаревском районе курорта.

- Спальные корпуса санатория «Магадан» возведены в 1962 году, морально устарели и не эксплуатируются с 2016 года. Жаль, что таких проектов восстановления санаториев в городе Сочи мало. Хотя модернизация и создание современной лечебной санаторно-курортной инфраструктуры сегодня как никогда востребовано для поддержания здоровья граждан,- говорится в материалах совета.

Проектом предусмотрена полная реконструкция двух спальных корпусов санатория под размещение лечебного корпуса с водогрязелечебницей.

Изначально «Магадан» создавался для детского отдыха, но с начала 1970-х годов стал современным, по тем временам, лечебно-профилактическим комплексом для туристов всех возратов.

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