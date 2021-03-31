Более 7,6 тыс. выпускников школ Краснодара пойдут сдавать ЕГЭ

В этом году учащиеся, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдают только два предмета - русский язык и математику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не поступаешь в вуз - сдавай два предмета. Жизнь учащихся старших классов сильно облегчили, у них появилось право выбора.

В 2021 году более 7 тысяч выпускников Краснодара начнут сдавать ЕГЭ. В городе откроется 24 пункта, где школьники под присмотром учительских комиссий будут сдавать свои первые экзамены.

В этом году изменился порядок их сдачи. Теперь учащиеся, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдают только два предмета - русский язык и математику.

В 9-х и 11-х классах из-за пандемии отменена досрочная сдача экзаменов.

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