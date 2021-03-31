Краевой суд заменил с условного на реальный тюремный срок 50-летней жительнице Новороссийска за попытку крупного мошенничества

Фото Краснодарского краевого суда

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляцию на приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска.

Летом 2020 года 50-летняя старшая медсестра перинатального центра решила пойти в качестве кандидата на выборы городской думы. Поначалу все шло хорошо и женщину зарегистрировали в качестве претендента на депутатский мандат.

Затем она узнала, что ее коллега-главврач городской больницы №3 тоже собрался в депутаты. и решила на этом подзаработать . Главврачу женщина пообещала гарантированное место в депутатском корпусе и эффективную предвыборную кампанию. За это она просила 5 миллионов рублей.

Главврач для виду согласился, но сообщил о предложении коллеги в УФСБ по региону. В результате, женщина была задержана в момент получения денег.

В январе 2021 года суд первой инстанции приговорил женщину за покушение на мошенничество к 2 годам условно. Сторона обвинения не согласилась с таким решением и обжаловала его в краевом суде.

— Суд апелляционной инстанции изменил приговор Октябрьского районного суда Новороссийска. С учетом тяжести совершенного преступления, условное осуждение было заменено на реальное лишение свободы. 2 года женщина проведет в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу,- говорится в сообщении судебной инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодарском крае разоблачили финансовую пирамиду

В Краснодаре на днях следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Под арест взят директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александр Богомаз.(читать далее)