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Происшествия31 марта 2021 16:36

Краевой суд заменил с условного на реальный тюремный срок 50-летней жительнице Новороссийска за попытку крупного мошенничества

Женщина требовала 5 миллионов за гарантированное место в составе депутатского корпуса города
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Краснодарского краевого суда

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляцию на приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска.

Летом 2020 года 50-летняя старшая медсестра перинатального центра решила пойти в качестве кандидата на выборы городской думы. Поначалу все шло хорошо и женщину зарегистрировали в качестве претендента на депутатский мандат.

Затем она узнала, что ее коллега-главврач городской больницы №3 тоже собрался в депутаты. и решила на этом подзаработать . Главврачу женщина пообещала гарантированное место в депутатском корпусе и эффективную предвыборную кампанию. За это она просила 5 миллионов рублей.

Главврач для виду согласился, но сообщил о предложении коллеги в УФСБ по региону. В результате, женщина была задержана в момент получения денег.

В январе 2021 года суд первой инстанции приговорил женщину за покушение на мошенничество к 2 годам условно. Сторона обвинения не согласилась с таким решением и обжаловала его в краевом суде.

— Суд апелляционной инстанции изменил приговор Октябрьского районного суда Новороссийска. С учетом тяжести совершенного преступления, условное осуждение было заменено на реальное лишение свободы. 2 года женщина проведет в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу,- говорится в сообщении судебной инстанции.

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