На Кубани раскрыта коррупционная схема в морском порту Кавказ с участием сотрудника Роспотребнадзора

Фото Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ

Сотрудниками Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ по материалам погрануправления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего специалиста 2 разряда регионального управления Роспотребнадзора и представителя агентирующей компании.

Они подозреваются по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ в получении и даче взяток.

В феврале 2021 года работник агентирующей компании - судовладельца грузового судна, предоставил в санитарно-карантинный пункт морского порта Кавказ документы с целью освободить судно от санитарного контроля.

За это освобождение он дал взятку сотруднику Роспотребнадзора за составление фиктивного акта санитарно-карантинного контроля безо всякой проверки.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, злоумышленники были задержаны. По месту их работы и в жилище проведены обыски,- сообщает ПУ ФСБ по краю.

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Накануне утром люди в форме вошли в здание Роспотребнадзора Краснодарского края. Оперативники УФСБ организовали обыск в ведомстве. Из кабинетов выносили предметы и документы для следствия. По этой причине в Роспотребнадзоре сразу же закрыли двери для приема граждан – объявили внеплановый выходной. То, что мероприятия серьезные, было понятно по тому, что даже подход к ведомству был ограничен.(читать далее)