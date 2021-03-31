Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 марта 2021 16:59

На Кубани раскрыта коррупционная схема в морском порту Кавказ с участием сотрудника Роспотребнадзора

Злоумышленники задержаны, идет следствие
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ

Сотрудниками Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ по материалам погрануправления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего специалиста 2 разряда регионального управления Роспотребнадзора и представителя агентирующей компании.

Они подозреваются по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ в получении и даче взяток.

В феврале 2021 года работник агентирующей компании - судовладельца грузового судна, предоставил в санитарно-карантинный пункт морского порта Кавказ документы с целью освободить судно от санитарного контроля.

За это освобождение он дал взятку сотруднику Роспотребнадзора за составление фиктивного акта санитарно-карантинного контроля безо всякой проверки.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, злоумышленники были задержаны. По месту их работы и в жилище проведены обыски,- сообщает ПУ ФСБ по краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно о задержанной сотруднице Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей

Накануне утром люди в форме вошли в здание Роспотребнадзора Краснодарского края. Оперативники УФСБ организовали обыск в ведомстве. Из кабинетов выносили предметы и документы для следствия. По этой причине в Роспотребнадзоре сразу же закрыли двери для приема граждан – объявили внеплановый выходной. То, что мероприятия серьезные, было понятно по тому, что даже подход к ведомству был ограничен.(читать далее)

Криминал