На Кубани движение через железнодорожный переезд в станице Северская будет закрыто с 2 по 4 апреля

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Движение через переезд в Северской приостановят из-за планового ремонта путей.

- Движение через железнодорожный переезд 705 км в станице Северская Краснодарского края будет временно закрыто 2 апреля с 08.00 до 19.00 4 апреля,- сообщает пресс-служба СКЖД.

Как сообщается, во время проведения работ через переезд пропускать будут только специальный транспорт экстренных служб, к которым относятся МВД, МЧС и машины «Скорой помощи».

Этот участок трассы можно объехать через железнодорожный переезд 713 км, который находится в поселке Ильский.

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