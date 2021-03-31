В горах Сочи хотят создать подразделения горной полиции

Фото мэрии Сочи

Власти Сочи намерены выйти с предложением к МВД создать на курорте специальные подразделения горной полиции, которая следила бы за соблюдением туристами-любителями катания на горных лыжах мер безопасности.

Сейчас такие меры прописаны лишь во внутренних документах курортов, их единой концепции пока не существует, как не и действенных мер воздействия на нарушителей.

Между тем, пренебрежение элементарной осторожностью приводит к печальным последствиям. Десятки туристов попали в больницы Сочи минувшей зимой после падения на горных склонах.

Власти Сочи разрабатывают собственный свод правил поведения гостей курорта в горах.

- В таких правилах должна быть предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Сейчас в горнолыжной индустрии действуют только внутренние регламенты самих курортов, которые носят рекомендательный характер. В таких обстоятельствах нашим курортам при реализации спортивных ски-пассов сложнее предоставлять качественную и безопасную услугу, поскольку нет механизмов наказания нарушителей режима катания, –отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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